ОДКБ: Ни Азербайджан, ни Армения не заинтересованы в региональной войне

Вот уже 13-е сутки продолжаются боевые действия в Нагорном Карабахе. Наиболее интенсивные бои ведутся на южном направлении линии фронта. В списке погибших армянских военнослужащих 26 фамилий.

Генпрокуратура Азербайджана сообщает, что с начала эскалации погиб 31 мирный житель, 168 получили ранения. В результате обстрелов повреждены более тысячи домов.

Организация Договора о коллективной безопасности окажет военную помощь Армении в конфликте в случае реальной угрозы для ее территориальной целостности. Об этом накануне заявил Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Согласно уставу организации, в такой ситуации член ОДКБ вправе обратиться с запросом. Однако глава ОДКБ убежден, что такого не произойдет.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ожидает, что ясность во многие вопросы внесет встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении и России, которая проходит сегодня в Москве.