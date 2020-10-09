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ОДКБ: Ни Азербайджан, ни Армения не заинтересованы в региональной войне
Вот уже 13-е сутки продолжаются боевые действия в Нагорном Карабахе. Наиболее интенсивные бои ведутся на южном направлении линии фронта. В списке погибших армянских военнослужащих 26 фамилий.
Генпрокуратура Азербайджана сообщает, что с начала эскалации погиб 31 мирный житель, 168 получили ранения. В результате обстрелов повреждены более тысячи домов.
Организация Договора о коллективной безопасности окажет военную помощь Армении в конфликте в случае реальной угрозы для ее территориальной целостности. Об этом накануне заявил Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Согласно уставу организации, в такой ситуации член ОДКБ вправе обратиться с запросом. Однако глава ОДКБ убежден, что такого не произойдет.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ожидает, что ясность во многие вопросы внесет встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении и России, которая проходит сегодня в Москве.
Алиев заявил, что Азербайджан вернет свои земли, но хочет сделать это мирным путем. А Армении следует принять базовые принципы урегулирования конфликта.
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