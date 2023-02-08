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Одна гражданка Беларуси находится в турецкой больнице, с другой белоруской и ее детьми связи нет

Посольство Беларуси в Турции сообщает, что одна из белорусок находится в больнице в городе Антакья. Ее супруг - гражданин Турции - скончался в больнице. Местонахождение их малолетнего ребенка в настоящее время пока не установлено. Также пока нет связи с другой гражданкой Беларуси и ее двумя детьми, проживающими в городе Кахраманмараш. Всего на территории районов, пострадавших от землетрясения, проживает 53 белоруса. Сотрудники посольства следят за их состоянием и местонахождением.

В пострадавших районах продолжаются поисковые работы. Спасены уже более 8 тысяч человек. В Антакье через сорок часов после подземных ударов достали двоих детей и девушку. В городе Адыяман спустя более пятидесяти часов из-под завалов вытащили живого младенца - единственного выжившего в целом доме.

В Сирии ситуация тяжелее: из-за американских санкций использование техники ограничено. Там, по последним данным, жертвами землетрясения стали более полутора тысяч человек, пострадавших свыше 3,5 тысячи.

Фото:Агентства Анадолу

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