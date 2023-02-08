Одна гражданка Беларуси находится в турецкой больнице, с другой белоруской и ее детьми связи нет

Посольство Беларуси в Турции сообщает, что одна из белорусок находится в больнице в городе Антакья. Ее супруг - гражданин Турции - скончался в больнице. Местонахождение их малолетнего ребенка в настоящее время пока не установлено. Также пока нет связи с другой гражданкой Беларуси и ее двумя детьми, проживающими в городе Кахраманмараш. Всего на территории районов, пострадавших от землетрясения, проживает 53 белоруса. Сотрудники посольства следят за их состоянием и местонахождением.