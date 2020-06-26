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Одна из крупнейших в Японии туристических компаний H.I.S. не будет брать на работу новых сотрудников в 2021

Одна из крупнейших в Японии туристических компаний H.I.S. не будет брать на работу новых сотрудников в 2021

Одна из крупнейших в Японии туристических компаний H.I.S. объявила о том, что не будет брать на работу новых сотрудников в 2021 году.

Ранее компания планировала пополнить свои кадры за счет 600 выпускников вузов 2021 года. Однако сейчас всем соискателям отправлены извещения, что приема не будет, но это не коснется нескольких десятков человек, уже отобранных на работу.

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