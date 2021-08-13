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Одна из причин взрыва автобуса в Воронеже - неисправность технического оборудования

В Воронеже расследуют причины взрыва автобуса. Среди основной версии ЧП - неисправность технического оборудования. Инцидент случился на остановке в центре города недалеко от одного из самых больших торговых объектов.

18 человек пострадали, 1 погиб.
В момент взрыва салон автобуса был практически полон.


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