Одна из причин взрыва автобуса в Воронеже - неисправность технического оборудования

В Воронеже расследуют причины взрыва автобуса. Среди основной версии ЧП - неисправность технического оборудования. Инцидент случился на остановке в центре города недалеко от одного из самых больших торговых объектов.



18 человек пострадали, 1 погиб.

В момент взрыва салон автобуса был практически полон.





