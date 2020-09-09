Одна из версий возгорания в лагере беженцев в Греции - поджог, устроенный мигрантами

Пожару в лагере беженцев на греческом острове Лесбос предшествовали выступления местных жителей против наплыва мигрантов. Граждане в масках, соблюдая социальную дистанцию, выстроились вдоль набережной. Они были против карантинных мер, введенных после того, как у нескольких нелегалов (жителей лагеря Мориа) выявили COVID.



Одна из версий возгорания в лагере - поджог, устроенный уже самими мигрантами. Теперь без малого 12 с половиной тысяч беженцев остались без крыши над головой.



