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Во время любой войны есть те, кто тратит, и те, кто платит, и в случае с Украиной именно украинскому обществу установили ультимативную цену. Об этом заявил доктор политических наук, эксперт по международным отношениям и национальной безопасности из Израиля Саймон Ципис в "Актуальном интервью".

По его словам, смысл продолжать войну для тех, кто платит, уже утрачен. "Во время любой войны есть две стороны, и это не воюющие стороны. Одна тратит, другая платит. Те, кто платят, понимают, что смысла платить, дальше вкладываться в эту войну уже нет. Те, кто тратят, к большому сожалению для украинской нации, это украинское общество, которому установили ультимативную цену этой войны. Человеческие жизни, потерянное имущество, разрушенные дома, миллионы беженцев, потеря государства, государственного суверенитета и территориальной целостности - они в этом проиграли, но не по своей вине, их в эту войну втянули не по их желанию", - отметил Саймон Ципис.

Он считает, что на Западе часть не хочет признавать поражение. "На Западе часть понимает, часть не понимает, а часть не хочет признавать, что война проиграна. Поэтому они затягивают время, затягивают страдания. И здесь я абсолютно согласен с Александром Лукашенко (Президентом Беларуси - прим. ред.), что время у них заканчивается. В ближайшие месяцы, я предполагаю, в начале следующего года эта война подойдет к концу. На мой взгляд, высказывание вашего Президента абсолютно трезвое и оно отвечает реальности. Он не пребывает в иллюзии, как многие его западные коллеги. Западные коллеги все еще надеются, что что-то еще можно изменить", - подчеркнул эксперт.

quote Есть слишком много, к большому сожалению, сторон, которые заинтересованы в пролонгировании этой войны. Сама цель войны уже не имеет смысла, он пропал. Остается только материальная нажива бюрократов и коррупционеров. Саймон Ципис

Он выделил два фактора, которые поддерживают продолжение конфликта. "Во-первых, любая война без исключения является толчком для развития военных технологий, и не только военных. На украинском поле военных действий уже многие годы тестируются новые технологии западных стран. Ведь военная помощь Украине оказывается не ради того, чтобы помочь Украине победить, и не ради большой любви к Украине. Беспилотные средства поражения, искусственный интеллект, компьютерные программы военного назначения - все это Запад дает бесплатно, потому что любая война для любого ВПК является уникальной возможностью бесплатно протестировать вживую свои разработки. Также любая война - это возможность для евробюрократов распилить бюджет. И как можно больше разворовать", - заключил доктор политических наук.