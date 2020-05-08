На Кузбассе предприятие по добыче угля отметило приближение 75-летия Великой Победы

Героическая память о событиях Великой Отечественной на плечах белорусских автогигантов! Одно из крупнейших предприятий Кузбасса по добыче угля по-своему и в прямом смысле с размахом отметило приближение 75-летия Великой Победы. В самом угольном разрезе 130- тонные карьерные самосвалы БелАЗ сделали праздничный круг почета. На каждой машине при этом закрепили портреты героев-фронтовиков размером два на три метра.