Одно из самых маленьких государств мира - Сан-Марино - сегодня отмечает национальный праздник

С Днем святого Марино и годовщиной основания республики капитанов-регентов страны Марко Николини и Джанкарло Вентурини поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что как наистарейшая страна Европы хорошо понимает важность и сложность сохранения своего государства, отстаивания его интересов, противодействия внешнему давлению. Белорусский лидер выразил надежду на реализацию совместных экономических и гуманитарных проектов в будущем.