Одновременно ливни и песчаные бури в Иране

Одновременно песчаные и ливневые бури охватили иранские провинции Систан и Белуджистан. Под угрозой 2,5 млн жителей. Более 500 человек пострадали, свыше 60 обратились за медпомощью. Скорость ветра достигает 100 км/ч. Людям рекомендуют не покидать дома без крайней необходимости, в случае выхода на улицу - надевать респираторные маски.