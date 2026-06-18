Одной из главных тем саммита Евросоюза в Брюсселе стала ситуация на Ближнем Востоке

Саммит Евросоюза в Брюсселе проходил на фоне протестов. Демонстранты требовали от ЕС введения полноценных санкций против Израиля, а также принятия жестких мер к прекращению геноцида палестинцев.

Ситуация на Ближнем Востоке - одна из главных тем встречи. Для ЕС война в Персидском заливе стала причиной самого серьезного за полвека топливного кризиса. Перемирие между Ираном и США привело к снижению биржевых цен на нефть, но физическое предложение углеводородов пока так и не выросло.

Не возобновился из региона экспорт газа и удобрений: в период активных полевых работ и подготовки к зимнему сезону это грозит Европе самыми катастрофическими последствиями.

Зато в вопросе поддержки Украины в Брюсселе царило практически полное единодушие: здесь готовятся принять 21-й пакет санкций против России. Лишь Болгария пригрозила наложить на этот пакет вето, если из него не будут удалены рестрикции против Патриарха Кирилла, которому собираются запретить въезд в ЕС.