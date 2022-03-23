Европа и Америка, одержимые идеей наложить как можно больше санкций на Беларусь и Россию, привели собственные страны к экономическим потерям.



Литва уже столкнулась с ростом цен на продукты. Но вскоре прибавка будет еще заметнее. Хлеб подорожает вдвое, а растительное масло - до 3 евро (в полтора раза). Обещают также рост стоимости мяса примерно на 60-70 %.



В магазинах Испании опустели полки. Из-за резкого повышения цен местные жители начали в панике скупать продукты первой необходимости. В стране также проблемы с заправкой топливом рыбацких лодок. Месячная выручка рыбаков упала в два раза. Кроме того, в знак протеста против роста цен таксисты в Барселоне накануне устроили массовую акцию.



В Германии цены на продукты питания выросли до 50 %. К ним относятся макароны, бытовая химия, минеральная вода, подсолнечное масло, кофе. Опасаясь дефицита, граждане Германии в суматохе начали скупать товары - туалетную бумагу, одноразовые полотенца и салфетки.



К слову о бумаге. В Финляндии из-за ее ограничений на торговлю с Россией могут перестать выпускать печатные версии газет. В прошлом году на европейском рынке газетная бумага стоила 390 евро за тонну, теперь цена поднялась до 670 евро.



Одной из главных причин повышения цен в Европе и США называют подорожание топлива. Только за последний месяц цены на него взлетели на треть. В США жителей призывают меньше ездить на авто. А официальный Вильнюс объявил о намерении отказаться от российских энергоносителей.



А в Кремле на фоне нестабильности западных партнеров приняли решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в российские рубли.

