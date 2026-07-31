Офис Зеленского обратился в генпрокуратуру Украины с просьбой возбудить дело против Лукашенко

Офис Владимира Зеленского обратился к украинскому генпрокурору с просьбой рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела против Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщила руководитель управления информационной политики и коммуникаций ГП Марьяна Гайовская-Ковбасюк агентству Укринформ.

"Офис генпрокурора Украины получил обращение от офиса. (Зеленского - ред.) с просьбой рассмотреть возможность открытия уголовного производства в отношении Александра Лукашенко", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

В офисе генпрокурора отметили, что обращение зарегистрировано 30 июля, на данный момент на основе этого обращения никакие уголовные дела не возбуждались. Агентство сообщает, что ранее на адрес офиса Зеленского поступило письмо от представителей беглой белорусской оппозиции с просьбой дать правовую оценку действиям Лукашенко в связи поддержкой Беларусью проведения Россией СВО в Украине.

Украинские СМИ в январе уже писали о планах Киева возбудить уголовное дело против Лукашенко. Тогда пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила, что в Минске ничего о таких намерениях не знают, и "это мало волнует".

Сам Зеленский не раз выступал с резкими заявлениями и угрозами в адрес Лукашенко. В том числе в июне, через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, Зеленский пригрозил Лукашенко атаками из-за техники на территории Беларуси, которая якобы помогает наносить удары по объектам ВСУ.

Лукашенко в ответ заявлял о попытках Киева втянуть Беларусь в войну и предупреждал, что в этом случае ее качество мгновенно изменится.

Фото: ТАСС