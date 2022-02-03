Офис телеканала "НАШ" в Киеве забросали камнями

В Украине на фоне постоянных заявлений Запада о возможной войне повышается градус социальной напряженности. Около сотни националистов собрались накануне у здания телеканала "НАШ" в Киеве, требуя его закрытия - якобы это рупор российской пропаганды. Участники акции выкрикивали оскорбления в адрес сотрудников телеканала и бросали камни в съемочную группу при полном бездействии полиции. Из-за брошенных в здание файеров сработала пожарная тревога.



Ранее радикалы неоднократно пытались штурмовать офис телеканала с требованием его закрытия. Национальный совет по вопросу телевидения и радиовещания решил обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание телеканала "НАШ" за трансляцию высказываний, которые якобы содержали "признаки скрытого призыва к агрессивным действиям".