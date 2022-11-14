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Офицер армии США: Демократы отмывали деньги через Украину с помощью криптобиржи
Демократы использовали обанкротившуюся криптобиржу, чтобы отмывать деньги через Украину. Об этом сообщил "Известиям" бывший офицер армии США Скотт Беннетт. Он рассказал о махинациях, которые позволили лидерам демократов присвоить средства, выделяемые конгрессом на помощь Киеву.
Десятки миллиардов долларов - "помощь" Украине от США, которая, согласно легенде, использовалась для того, чтобы противостоять России. Украина ее на самом деле не использовала. Она инвестировала эти деньги в биржу FTX, которая теперь обанкротилась. Это огромная схема демократов по отмыванию денег. Сэм Бэнкман-Фрид - "спонсор номер два" Демократической партии. Он был частью схемы, в которой демократы требовали деньги, отправляли их на Украину, а после перенаправляли себе, чтобы украсть выборы 2022 в США. Вот почему они требовали деньги - чтобы забрать их себе.
FTX была одной из крупнейших криптобирж в мире, на пике ее капитализация превышала 200 миллиардов долларов. На днях она объявила о банкротстве: по меньшей мере миллиард долларов, который принадлежал клиентам, загадочным образом исчез. Однако, по словам Беннета, процедура банкротства была запущена специально для того, чтобы избежать отчетности по финансам.
Фото:freepik
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