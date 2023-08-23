Официальной информации, подтверждающей гибель Пригожина и Уткина в авиакатастрофе в Тверской области, нет

В авиакатастрофе в Тверской областипогибли 10 человек, из них 3 члена экипажа. Среди пассажиров значился Евгений Пригожин. По сообщениям ряда СМИ, основатель ЧВК "Вагнер" погиб. Там же, на борту, как сообщают источники, находился один их вагнеровских командиров Дмитрий Уткин. На данный момент официальной информации, подтверждающей их гибель, нет.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, на месте работают спасатели и следователи. Напомним, бизнес-джет, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение около населенного пункта Куженкино. По информации Росавиации, разбившийся самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующегося на бизнес-перевозках. Параллельно, из разных источников, стало известно, что второй бизнес-джет, предположительно, принадлежащий Пригожину, совершил посадку в аэропорту Остафьево под Москвой. Мы продолжаем следить за ситуацией.