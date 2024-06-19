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Официальные итоги саммита G7 - провал и дальнейшее унижение нелегитимного президента Украины
Европа устала оплачивать Киеву истребление собственных граждан, но ей придется это делать. Теперь об официальных итогах швейцарского фотосаммита. Это провал и дальнейшее унижение нелегитимного президента Украины. Об этом рассказали корреспонденты АТН в проекте "Тренды".
Мирный план Зеленского никто не обсуждал, понимая его оторванность от реальности. Партнеры урезали 10 пунктов до 3, оставив там только гуманитарные условия.
Из 92 стран итоговый документ, очень напоминающий письмо Деду Морозу, сначала подписали 80. Отказались страны БРИКС - Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ, как ни удивительно - Армения, а также Бахрейн, Ватикан, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия и Таиланд. Новым унижением для Зеленского стал отзыв подписей от Ирака и Иордании.
Итог двухдневных посиделок в Швейцарии - договорились дальше договариваться. Т.е. формула мира Зеленского - это война. Он уже хочет организовать следующий саммит. Есть стойкое ощущение, что реальная мирная конференция по Украине пройдет с участием России, но без Украины.
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