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Официальные литовские власти отклонили все просьбы мигрантов об убежище
"Европейскую гостеприимность" демонстрирует и Литва. И это не только откровенные издевательства над людьми, но и наплевательское отношение к международным правилам. Официальные власти отклонили все рассмотренные просьбы мигрантов об убежище. (А это около полутора тысяч заявлений). И здесь важно отметить и напомнить некоторым, что согласно Женевской конвенции и законам ЕС, все государства обязаны защищать право человека на убежище (даже если он прибывает в страну незаконно). Таким образом, мигранты вынуждены томиться в лагерях временного содержания и ждать непонятно чего. Это обостряет еще больше ситуацию. На днях из лагеря бежали более трех десятков человек. Они сделали подкоп под забором и, предположительно, двинулись в сторону Польши.
И еще немного европейской демократии в исполнении режима Науседы. Девятерым литовским гражданам грозит тюремное заключение до шести лет. Они участвовали в митинге у здания парламента. Прокуроры требовали ареста всех 26 задержанных в ночь на 11 августа. Но часть из них отпустили, снабдив электронными браслетами.
Проблемы у главы балтийской республики нарастают снежным комом. Хакеры украли у МИД Литвы более сотни файлов с документами под грифом "секретно". Злоумышленники уже заявили, что информация будет стоить Вильнюсу "очень больших денег". Естественно, минобороны Литвы обвиняет в причастности к кибератаке Россию.
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