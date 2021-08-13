Официальные литовские власти отклонили все просьбы мигрантов об убежище

"Европейскую гостеприимность" демонстрирует и Литва. И это не только откровенные издевательства над людьми, но и наплевательское отношение к международным правилам. Официальные власти отклонили все рассмотренные просьбы мигрантов об убежище. (А это около полутора тысяч заявлений). И здесь важно отметить и напомнить некоторым, что согласно Женевской конвенции и законам ЕС, все государства обязаны защищать право человека на убежище (даже если он прибывает в страну незаконно). Таким образом, мигранты вынуждены томиться в лагерях временного содержания и ждать непонятно чего. Это обостряет еще больше ситуацию. На днях из лагеря бежали более трех десятков человек. Они сделали подкоп под забором и, предположительно, двинулись в сторону Польши.