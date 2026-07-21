Огненный шторм в Андалусии унес 13 жизней, на Сицилии объявлен высший уровень опасности

Итальянская Сицилия охвачена масштабными природными пожарами. На острове объявлен высший уровень опасности. Из-за аномальной жары за 40 градусов и сильного ветра огонь стремительно распространяется и уже вплотную приблизился к жилым районам.

Спасательные службы провели более 100 операций по тушению. Власти запросили дополнительную спецтехнику, пожарные расчеты и самолеты-амфибии.

Крупные пожары в Италии и Испании

Трагическая ситуация разворачивается и на юге Испании, в Андалусии. Там бушующий огненный шторм унес жизни 13 человек, пламя выжгло около 7 тыс. га. А в Гвадалахаре пламя охватило природный парк Сьерра-Норте, из-за чего властям пришлось экстренно эвакуировать жителей 28 населенных пунктов.