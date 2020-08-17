Огненные торнадо в Калифорнии

Летние грозы и молнии не позволяют локализовать крупный лесной пожар в Калифорнии. То тут, то там на севере штата возникают огненные торнадо. Идет эвакуация жителей домов к северу от Лос-Анджелеса. Огонь угрожает перекинуться почти на 5 тысяч зданий. Уже сгорели 20 домов. Стремительно разносят пламя жара и резкий ветер. Не исключены отключения электричества. Без света могут остаться сотни тысяч семей.