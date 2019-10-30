Огнестрелы из Госфонда МВД Литвы на черном рынке

Бюро криминальной полиции Литвы возбудило уголовное дело в связи с незаконной продажей оружия, похищенного из Государственного оружейного фонда при МВД. По делу проходят семь подозреваемых, все они проживают в Вильнюсском уезде. У них изъято 224 единицы огнестрельного оружия. Речь идет о пистолетах ТТ, Glock, SIG Sauer, револьверах, автоматах Калашникова, а также оружии с глушителем. По версии следствия, члены преступной группы продавали похищенное представителям организованных преступных сообществ, действующих на территории Литвы.



