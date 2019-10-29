Огонь в Калифорнии подобрался к домам знаменитостей

Из-за серьезных лесных пожаров десятки тысяч человек покинули свои дома в пригородах Лос-Анджелеса. Стихия уже уничтожила около сотни строений в Калифорнии. Еще 80 000 домов попали в опасную зону. Власти объявили и эвакуацию в Беверли-Хиллз. В районе Брентвуд, где расположены имения знаменитостей, пришлось оставить свой дом актеру и экс-губернатору штата Арнольду Шварцнеггеру. К слову, из-за пожаров отменили премьерный показ 6-й части фильма “Терминатор”. Также дом покинул известный баскетболист Леброн Джеймс.