3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Оговорка по Фрейду? Сонный Джо заявил, что его антикризисный закон убережет США от улучшения экономической ситуации
Судя по всему, Джо Байден еще не оклемался после больничного. Глава Белого дома неожиданно уехал в отпуск в Южную Каролину на остров Киава, который славится частными пляжами и гольф-полями. С собой Байден взял сына Хантера - на случай, чтобы тот в отсутствие отца снова не стал причиной для политического скандала.
В интернете обсуждают очередную фееричную речь американского лидера. По традиции Сонный Джо запутался в мыслях и заявил, что его антикризисный закон убережет Штаты от улучшения экономической ситуации.
Джо Байден, президент США:
Нам немедленно нужно принять закон об инфляции. Это самое существенное, что может сделать конгресс, чтобы помешать динамике инфляции. Это убережет нашу страну от улучшения экономической ситуации. От ухудшения... Даст импульс двигаться в правильном направлении.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
Два документальных фильма Белтелерадиокомпании получили призы на "Лістападзе"
Белорусский безвиз - почему все больше туристов из Европы выбирают нашу страну для путешествий
О нейтрализации новых угроз с минимальным риском для жизни - в проекте "Диспозиция"
Зарплату более 2,5 тыс. белорусских рублей получает каждый четвертый работник в стране - Белстат
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов