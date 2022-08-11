Оговорка по Фрейду? Сонный Джо заявил, что его антикризисный закон убережет США от улучшения экономической ситуации

Судя по всему, Джо Байден еще не оклемался после больничного. Глава Белого дома неожиданно уехал в отпуск в Южную Каролину на остров Киава, который славится частными пляжами и гольф-полями. С собой Байден взял сына Хантера - на случай, чтобы тот в отсутствие отца снова не стал причиной для политического скандала.



В интернете обсуждают очередную фееричную речь американского лидера. По традиции Сонный Джо запутался в мыслях и заявил, что его антикризисный закон убережет Штаты от улучшения экономической ситуации.



Джо Байден, президент США:

Нам немедленно нужно принять закон об инфляции. Это самое существенное, что может сделать конгресс, чтобы помешать динамике инфляции. Это убережет нашу страну от улучшения экономической ситуации. От ухудшения... Даст импульс двигаться в правильном направлении.