Ограничения на передвижения внутри ЕС снимут с 1 июля

С 1 июля гражданам ЕС разрешат любые передвижения внутри Евросоюза. Коснется это только тех, кто прошел противокоронавирусную вакцинацию. Как заявили в Еврокомиссии, "европейцы должны наслаждаться безопасным и расслабляющим летом". С сегодняшнего дня на территории ЕС гражданам, получившим прививку, начнут выдавать цифровые COVID-паспорта.