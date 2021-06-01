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Ограничения на передвижения внутри ЕС снимут с 1 июля

С 1 июля гражданам ЕС разрешат любые передвижения внутри Евросоюза. Коснется это только тех, кто прошел противокоронавирусную вакцинацию. Как заявили в Еврокомиссии, "европейцы должны наслаждаться безопасным и расслабляющим летом". С сегодняшнего дня на территории ЕС гражданам, получившим прививку, начнут выдавать цифровые COVID-паспорта.


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