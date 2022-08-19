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Ограничения на продажу сахара в одни руки ввели в Польше

В Польше повышенный спрос на сахар. Жители закупаются впрок из-за перебоев в поставках. Приходится даже вводить ограничения - не более десяти килограммов в одни руки. При этом стоимость сахара, по данным СМИ, подскочила на 39 %. Поставщики говорят о проблемах с логистикой, нехваткой контейнеров и водителей грузовиков, а также о высоких тарифах на перевозку. Вице-премьер Польши обвинил в дефиците иностранный бизнес - две крупные немецкие компании, купившие в 90-х годах польские сахарные заводы.

В Швеции частным магазинам грозит закрытие

В Швеции владельцы небольших частных магазинов намерены закрывать свой бизнес из-за резкого роста стоимости электричества. Об этом предупредили в национальной ассоциации торговых предприятий. Малые предприятия опасаются, что просто не справятся с растущими ценами на электроэнергию. Пострадают не только предприниматели, но и их клиенты, особенно в небольших или отдаленных районах.

В Румынии импорт газа упал до рекордного уровня

В Румынии тоже задумались о том, как пережить зиму. По заявлению властей, импорт природного газа в страну упал до рекордного уровня. Поставки голубого топлива сократились после того, как крупнейший газовый распределитель страны - Трансгаз - разорвал отношения с Газпромом. В правительстве собирают экстренное совещание - видимо, придется вновь налаживать связи с российским поставщиком.

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