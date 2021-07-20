Ограничения сняты - Китай отменяет штрафы за рождение 3-го ребенка

Госсовет Китая утвердил решение, принятое в мае Политбюро ЦК Компартии: отныне в стране отменяются все штрафы за рождение третьего ребенка. Таким образом, страна полностью сворачивает политику, которая была направлена на ограничение рождаемости, ей придерживались последние 40 лет. Китай в XXI столетии столкнулся со старением населения. Для решения этой проблемы к 2025 будет создана комплексная система социальной защиты и поддержки молодых матерей. Ограничения и штрафы за рождение второго ребенка отменили 8 лет назад, но эти меры посчитали недостаточными. Отмена штрафов за третьего ребенка означает переход к политике расширенного воспроизводства населения.

