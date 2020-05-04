3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Ограничительные меры в Европе действовали почти 2 месяца
Европейские страны от Португалии до Польши сегодня дружно потянулись на выход из локдауна. Ограничительные меры, введенные в связи со вспышкой COVID-19, действовали почти 2 месяца. Первыми к привычному ритму начали возвращаться скандинавские страны. К примеру, в Дании школы работают с середины апреля. Сегодня очередные послабления режима изоляции ждали жителей Германии, Испании, Бельгии, Венгрии, Италии и ряда других стран ЕС. О возвращении к жизни Ольга Давидович.
Американская компания Ford возобновила работу большинства своих европейских заводов
Работа на них осуществляется с учетом всех необходимых мер безопасности.
Большинство небольших магазинов в Германии открылись 20 апреля. В некоторых федеральных землях сейчас постепенно начинают открываться школы.
В Испании послабление карантина начали с 26 апреля. Семьям с детьми разрешили прогулки. Из-под запрета вывели и индивидуальные занятия спортом. Сегодня в стране открылись небольшие непродовольственные магазины и парикмахерские.
Серьезные опасения властей Италии вызывает обстановка на юге страны, где предлагать спонсорскую поддержку бизнесу стала мафия
Джузеппе Провенцано, министр по делам Юга Италии и развития регионов:
"Ситуация на юге взрывоопасная. Надо действовать эффективно и быстро, чтобы сохранить в стране демократию и порядок. Иначе вмешается мафия".
Никола Граттери, следователь:
"Коза ностра" и "Каморра" считают юг своей вотчиной. Но помощь они предлагают не ради спасения страны. Мафиози рассчитывают стать героями бедняков и на следующих выборах призовут людей проголосовать за нужного им кандидата".
и собираться небольшими группами. В стране открылись парки, но их посетители должны соблюдать дистанцию. Бары и рестораны работают в режиме "навынос".
В Бельгии с сегодняшнего дня работают ряд общественных учреждений. Большинство торговых заведений откроются на следующей неделе. А уже с 18 мая должны возобновить работу школы.
Португалия возобновила работу книжных магазинов и автосалонов, а также других торговых предприятий площадью не более 200 квадратных метров. По предварительной записи принимают посетителей салоны красоты. Разрешены индивидуальные занятия спортом и посещения пляжей.
В Польше сегодня возобновили работу отели и хостелы, а также торговые центры. Послезавтра в стане будет возобновлена работа детских садов.
Новый модный аксессуар
В одном из свадебных салонов в столице Хорватии появился новый модный аксессуар - маска для лица. Есть со стразами. Есть с блестками. Продавать их, кстати, пока не собираются. Дизайнеры говорят, что это, скорее, послание миру: защищайте себя и, главное, защищайте тех, кто рядом.
Президент
Все
Действие программы семейного капитала в Беларуси продлено до 2029 года - Президент подписал указ
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Лукашенко подписал указ, отменяющий ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам
Люди оценят по делам - какие задачи поставил Президент перед АПК Беларуси на следующую пятилетку
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси усилена поддержка граждан, пролонгировано действие семейного капитала
Храм в честь Саввы Сербского I возводят в многофункциональном комплексе "Минск Мир"
Сирийские парламентарии планируют наблюдать за президентскими выборами в Беларуси
Белорусы смогут внести свои идеи и предложения на новой онлайн-платформе "Народная пятилетка"
В мире
Все
"Скорая" помощь в Польше: поляки записываются к врачу на год вперед
Германия открыла новый военно-морской командный центр НАТО - чем это грозит России
Какой ценой Грузия расплачивается за отказ развязывать войну с Россией
Польский политик назвал неприличным отношение Украины к полякам в вопросе геноцида на Волыни
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов