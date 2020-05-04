Ограничительные меры в Европе действовали почти 2 месяца

Европейские страны от Португалии до Польши сегодня дружно потянулись на выход из локдауна. Ограничительные меры, введенные в связи со вспышкой COVID-19, действовали почти 2 месяца. Первыми к привычному ритму начали возвращаться скандинавские страны. К примеру, в Дании школы работают с середины апреля. Сегодня очередные послабления режима изоляции ждали жителей Германии, Испании, Бельгии, Венгрии, Италии и ряда других стран ЕС. О возвращении к жизни Ольга Давидович.





Американская компания Ford возобновила работу большинства своих европейских заводов

Работа на них осуществляется с учетом всех необходимых мер безопасности.

Большинство небольших магазинов в Германии открылись 20 апреля. В некоторых федеральных землях сейчас постепенно начинают открываться школы.

В Испании послабление карантина начали с 26 апреля. Семьям с детьми разрешили прогулки. Из-под запрета вывели и индивидуальные занятия спортом. Сегодня в стране открылись небольшие непродовольственные магазины и парикмахерские.

Серьезные опасения властей Италии вызывает обстановка на юге страны, где предлагать спонсорскую поддержку бизнесу стала мафия

Джузеппе Провенцано, министр по делам Юга Италии и развития регионов:

"Ситуация на юге взрывоопасная. Надо действовать эффективно и быстро, чтобы сохранить в стране демократию и порядок. Иначе вмешается мафия".

Никола Граттери, следователь:

"Коза ностра" и "Каморра" считают юг своей вотчиной. Но помощь они предлагают не ради спасения страны. Мафиози рассчитывают стать героями бедняков и на следующих выборах призовут людей проголосовать за нужного им кандидата".

и собираться небольшими группами. В стране открылись парки, но их посетители должны соблюдать дистанцию. Бары и рестораны работают в режиме "навынос".

В Бельгии с сегодняшнего дня работают ряд общественных учреждений. Большинство торговых заведений откроются на следующей неделе. А уже с 18 мая должны возобновить работу школы.

Португалия возобновила работу книжных магазинов и автосалонов, а также других торговых предприятий площадью не более 200 квадратных метров. По предварительной записи принимают посетителей салоны красоты. Разрешены индивидуальные занятия спортом и посещения пляжей.

В Польше сегодня возобновили работу отели и хостелы, а также торговые центры. Послезавтра в стане будет возобновлена работа детских садов.

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