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Ограждения из проволоки снижают поток нелегальных мигрантов в тысячи раз, заявил губернатор Техаса
Мигранты, пытающиеся проникнуть в американский штат Техас со стороны Мексики, столкнулись с непреодолимой преградой - колючей проволокой. Как заявил губернатор штата, ограждения снижают нелегальную миграцию в тысячи раз. Ранее границу переходили до 4 тыс. человек в день, а за последние три дня - в среднем фиксировали переход всего 3 нелегалов. Сейчас мигранты заняты тем, что разведывают слабые места в пограничной стене.
Техас отстаивает право на оборону
Продолжаются и митинги против миграционной политики Белого дома. Поддержать главу мятежного Техаса прибыли 14 губернаторов других штатов. Они выражают поддержку в борьбе за охрану границ.
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