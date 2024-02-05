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Ограждения из проволоки снижают поток нелегальных мигрантов в тысячи раз, заявил губернатор Техаса

Мигранты, пытающиеся проникнуть в американский штат Техас со стороны Мексики, столкнулись с непреодолимой преградой - колючей проволокой. Как заявил губернатор штата, ограждения снижают нелегальную миграцию в тысячи раз. Ранее границу переходили до 4 тыс. человек в день, а за последние три дня - в среднем фиксировали переход всего 3 нелегалов. Сейчас мигранты заняты тем, что разведывают слабые места в пограничной стене.

Техас отстаивает право на оборону

Продолжаются и митинги против миграционной политики Белого дома. Поддержать главу мятежного Техаса прибыли 14 губернаторов других штатов. Они выражают поддержку в борьбе за охрану границ.

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