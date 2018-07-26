Огромная дыра образовалась в поле в Нижегородской области

Жители Нижегородской области делятся в Сети удивительными кадрами. В поле в регионе образовалась огромная дыра глубиной 50 метров и диаметром более 30. Место оцеплено. За ним непрерывно наблюдают специалисты. Известно, что воронка не увеличивается. Предполагают, что она могла образоваться из-за движения подземных вод.