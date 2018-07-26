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Огромная дыра образовалась в поле в Нижегородской области
Жители Нижегородской области делятся в Сети удивительными кадрами. В поле в регионе образовалась огромная дыра глубиной 50 метров и диаметром более 30. Место оцеплено. За ним непрерывно наблюдают специалисты. Известно, что воронка не увеличивается. Предполагают, что она могла образоваться из-за движения подземных вод.
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