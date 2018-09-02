Огромная очередь сегодня выстроилась отдать дань памяти Александру Захарченко

Огромная очередь сегодня выстроилась и перед Донецким театром оперы и балета. Там прошло прощание с погибшим при взрыве Александром Захарченко. Отдать дань памяти главе самопровозглашенной Донецкой народной республики пришли более 120 тысяч человек - это простые жители, руководство республики, делегации из России. Затем началось траурное шествие. Похоронят главу ДНР на кладбище Южном. Напомним, Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва безоболочного устройства, установленного в кафе Донецка.