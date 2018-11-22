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Огромная пылевая буря бушует в Австралии
Марсианские пейзажи. Огромная пылевая буря бушует в Австралии. Синоптики связывают красное нашествие с сильнейшими ветрами и отсутствием высоких деревьев, которые могли бы их сдерживать. Пылевые вихри накрыли крупнейшие австралийские города - Сидней и Канберру. Многие жители до смерти напуганы покрасневшим от песка небом. Обрушившаяся стихия покрыла толстым слоем пыли все, даже номера в гостиницах. На их полную уборку горничным понадобится неделя.
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