Марсианские пейзажи. Огромная пылевая буря бушует в Австралии. Синоптики связывают красное нашествие с сильнейшими ветрами и отсутствием высоких деревьев, которые могли бы их сдерживать. Пылевые вихри накрыли крупнейшие австралийские города - Сидней и Канберру. Многие жители до смерти напуганы покрасневшим от песка небом. Обрушившаяся стихия покрыла толстым слоем пыли все, даже номера в гостиницах. На их полную уборку горничным понадобится неделя.