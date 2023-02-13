После землетрясения огромная трещина в Земле - видео турецких СМИ впечатляет

Кадры разлома, который образовался на оливковом поле в турецкой провинции Хатай после мощнейшего землетрясения, публикуют турецкие СМИ. Как выглядит огромная трещина в земле, смотрите видео наSputnik.by.

Турецкое новостное агентство IHA опубликовало кадры тектонического разлома в провинции Хатай на юге Турции, где находился эпицентр мощнейшего землетрясения, прокатившегося по стране в минувший понедельник, 6 февраля.

На завораживающих, пугающих кадрах видно, как большое оливковое поле и местность вокруг него буквально расколола надвое гигантская трещина, ее глубина составляет порядка 30 метров, а ширина - около 200 метров. По рассказам местных жителей, во время землетрясения они слышали звук громкого взрыва.