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Высотка в Милане вспыхнула как свечка

Многоэтажный жилой дом загорелся в Милане. Огонь полностью охватил 15-этажное здание. Пламя распространилось на все этажи постройки. Стеклянный фасад здания разрушен.

Тушение продолжается, хотя операция затрудняется высотой дома. Причины пожара устанавливаются.

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