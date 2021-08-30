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Высотка в Милане вспыхнула как свечка
Многоэтажный жилой дом загорелся в Милане. Огонь полностью охватил 15-этажное здание. Пламя распространилось на все этажи постройки. Стеклянный фасад здания разрушен.
Тушение продолжается, хотя операция затрудняется высотой дома. Причины пожара устанавливаются.
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