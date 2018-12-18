Огромные волны обрушились на северное побережье американского штата Калифорния

Причиной их появления стал шторм в Тихом океане. Высота волн более 15 метров. Власти призвали население держаться подальше от береговой линии. Впрочем, приход стихии напугал далеко не всех. В регион поспешили десятки серферов со всего мира. Экстремали с наслаждением покоряют гигантские волны.

