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Огромные волны обрушились на северное побережье американского штата Калифорния

Причиной их появления стал шторм в Тихом океане. Высота волн более 15 метров. Власти призвали население держаться подальше от береговой линии. Впрочем, приход стихии напугал далеко не всех. В регион поспешили десятки серферов со всего мира. Экстремали с наслаждением покоряют гигантские волны.

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