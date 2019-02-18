Огромный российский флаг разместили неизвестные над собором в Солсбери

Триколор размером 7 на 10 метров провисел на строительных лесах около часа, пока его не сняли служители храма. Кто вывесил его, до сих пор неясно. Полиция изучает кадры с камер наблюдения. Напомним, собор в Солсбери стал известным на фоне скандала с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон обвинил в причастности к произошедшему Россию, а позже назвал имена якобы отравителей - Александр Петров и Руслан Боширов. В интервью телеканалу RT они заявили, что целью их поездки в Солсбери был как раз этот собор. Посольство России, к слову, отреагировало на инцидент с флагом. В дипведомстве случившееся назвали добротной провокацией.