Депутата Сейма Яцека Бурого назвали агентом Москвы. Этот народный избранник якобы торгует российскими овощами, отчего в стране растет продовольственная инфляция. Бурый в ответ размозжил огурец о стол обвинителя-телеведущего.

В польских медиа является общеобязательным мнение, будто виновницей роста цен на продовольствие и горючее стала Россия. Только последнее повышение цен на топливо обошлось в дополнительные полмиллиарда евро.