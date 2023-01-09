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Огуречные войны в Польше: депутата Сейма назвали агентом Москвы, а тот размозжил огурец о стол обвинителя
Депутата Сейма Яцека Бурого назвали агентом Москвы. Этот народный избранник якобы торгует российскими овощами, отчего в стране растет продовольственная инфляция. Бурый в ответ размозжил огурец о стол обвинителя-телеведущего.
В польских медиа является общеобязательным мнение, будто виновницей роста цен на продовольствие и горючее стала Россия. Только последнее повышение цен на топливо обошлось в дополнительные полмиллиарда евро.
Инфляция в Польше по итогам года составит, по предварительным данным, не менее 17 %. Яцек Бурый - один из немногих, кто рискует называть польское правительство, а не российские огурцы причиной обнищания населения.
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