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Огуречные войны в Польше: депутата Сейма назвали агентом Москвы, а тот размозжил огурец о стол обвинителя

Депутата Сейма Яцека Бурого назвали агентом Москвы. Этот народный избранник якобы торгует российскими овощами, отчего в стране растет продовольственная инфляция. Бурый в ответ размозжил огурец о стол обвинителя-телеведущего.

В польских медиа является общеобязательным мнение, будто виновницей роста цен на продовольствие и горючее стала Россия. Только последнее повышение цен на топливо обошлось в дополнительные полмиллиарда евро.

Инфляция в Польше по итогам года составит, по предварительным данным, не менее 17 %. Яцек Бурый - один из немногих, кто рискует называть польское правительство, а не российские огурцы причиной обнищания населения.

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