В. Томкус о том, что все это время границу Литвы защищали не литовские руководители, а белорусский Президент

Литовское радушие по отношению к мигрантам все больше напоминает гестаповские методы. И желающих бежать уже из "гостеприимной" Литвы, наверняка скоро будет все больше. Согласно местному дырявому правовому закону о мигрантах, этим людям запрещено перемещаться по литовской территории. Полиция сгоняет их в мини-резервации, где держит за металлическим ограждением.





Добро пожаловать в Европу!

В этот лагерь сгоняют прежде всего мужчин-беженцев, не обремененных семьей. Так сказать, добро пожаловать в Европу - в полевые условия. Градус возмущения мигрантов критически нарастает: плохая вода, нехватка еды. А ведь наивно рассчитывали на трудоустройство и пособия. Вместо этого получают перца в глаза или струю из брандспойта под аккомпанемент лая полицейских овчарок.

Не пора ли извиниться перед Беларусью?

Вообще, миграционный кризис заставил литовцев сделать сенсационное открытие. Оказывается, 30 лет вместе с появлением Ландсбергиса они готовятся отражать российскую агрессию, а государственная граница при этом напоминает решето!