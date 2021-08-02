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В. Томкус о том, что все это время границу Литвы защищали не литовские руководители, а белорусский Президент
Литовское радушие по отношению к мигрантам все больше напоминает гестаповские методы. И желающих бежать уже из "гостеприимной" Литвы, наверняка скоро будет все больше. Согласно местному дырявому правовому закону о мигрантах, этим людям запрещено перемещаться по литовской территории. Полиция сгоняет их в мини-резервации, где держит за металлическим ограждением.
Добро пожаловать в Европу!
В этот лагерь сгоняют прежде всего мужчин-беженцев, не обремененных семьей. Так сказать, добро пожаловать в Европу - в полевые условия. Градус возмущения мигрантов критически нарастает: плохая вода, нехватка еды. А ведь наивно рассчитывали на трудоустройство и пособия. Вместо этого получают перца в глаза или струю из брандспойта под аккомпанемент лая полицейских овчарок.
Не пора ли извиниться перед Беларусью?
Вообще, миграционный кризис заставил литовцев сделать сенсационное открытие. Оказывается, 30 лет вместе с появлением Ландсбергиса они готовятся отражать российскую агрессию, а государственная граница при этом напоминает решето!
Автор статьи в литовском издании "Республика" Витас Томкус открыто заявляет - оказывается, все это время границу Литвы защищали не литовские руководители, а белорусский Президент Александр Лукашенко! Причем, охранял их границу абсолютно бесплатно, "пока мы не решили обменять его на домохозяйку!". "А не пора бы извиниться перед Беларусью?", - спрашивает автор статьи под названием "Что делать?" Например, давать деньги желающим вернуться домой мигрантам. С таким предложением выступила глава Департамента миграции Литвы. Суммы предлагает символические, чтоб хватило на билет до дома. Интересно только, откуда пограничникам брать откупные - из бюджета республики, европейских фондов или из своих карманов?
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