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Ох уж эти санкции! В Латвию привезли разобранные вагоны, чтобы не эксплуатировать?
Власти Латвии попались на собственную санкционную удочку. По сообщениям местного ТВ, страна закупила пассажирские поезда в Чехии, но не может их эксплуатировать. В составах обнаружили российское программное обеспечение. Напомним, в Латвии действует запрет на использование в важных сферах страны оборудования из России, Китая, КНДР, Ирана и некоторых других стран.
Еще одно препятствие, сделанное властями страны собственноручно, - транспортировка. Поезда планировали доставить по железной дороге через Беларусь. Но и здесь из-за санкций вагоны пришлось разбирать и перевозить с помощью грузовиков.
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