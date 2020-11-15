Охота на трюфели

Внимание всех гурманов мира в эту пору года приковано к итальянскому городу Альба. Здесь собирают уникальнейшие белые трюфели, высоко ценимые за изысканный вкус. Яство настолько редкое и дорогое, что в честь него устраивают фестиваль с ярмарками, гуляньями и аукционами. В Альбе он проходит, начиная с 1928 года. Обычно здесь можно не только приобрести грибы нового урожая, но и продегустировать их в различных блюдах или в сыром виде, запивая великолепным пьемонтским вином. Правда, в этом году фестиваль проходит онлайн по известным причинам. Но истинных ценителей трюфелей не остановит даже пандемия.



