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Охота на трюфели
Внимание всех гурманов мира в эту пору года приковано к итальянскому городу Альба. Здесь собирают уникальнейшие белые трюфели, высоко ценимые за изысканный вкус. Яство настолько редкое и дорогое, что в честь него устраивают фестиваль с ярмарками, гуляньями и аукционами. В Альбе он проходит, начиная с 1928 года. Обычно здесь можно не только приобрести грибы нового урожая, но и продегустировать их в различных блюдах или в сыром виде, запивая великолепным пьемонтским вином. Правда, в этом году фестиваль проходит онлайн по известным причинам. Но истинных ценителей трюфелей не остановит даже пандемия.
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