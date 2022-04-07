Охота на ведьм: Эстония задержала двух российских журналистов

В Эстонии начали охоту на ведьм. Полиция задержала двух российских журналистов - Елену Черышеву и ее супруга - якобы из-за нарушения международных санкций. Оба работали в агентстве Sputnik Meedia. Оно создано бывшими сотрудниками портала Sputnik Эстония, который был закрыт два года назад из-за угроз эстонской полиции. Прекратил работу и Sputnik Meedia из-за давления и ограничений со стороны эстонских банков и властей, а также из-за угроз в адрес своих сотрудников. А его работников начали задерживать. Журналистов подозревают в передаче подсанкционному лицу денег, которые якобы поступили из России, а также в том, что они якобы продолжали управлять Sputnik Meedia уже после введения санкций. Как сообщили коллеги журналистов, обыск в доме представителей СМИ продолжался восемь часов, и связаться с ними теперь невозможно.