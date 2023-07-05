Охота на ведьм: как поляки используют "русскую угрозу", чтобы нарушать законы

Сезон люстраций в Европе объявляется открытым. Старые элиты теряют влияние и готовы на все для сохранения насиженных мест, например, принимать такие законы, как в Польше.

Новый закон президента Польши Анджея Дуды предусматривает тотальную зачистку оппонентов. Такой закон наделяет полномочиями без суда и следствия запрещать чиновникам занимать должности, если они будут заподозрены в связях с Россией. Сегодня заявление польского президента 2021 года звучит, как пасхалка, оставленная самому себе.

Вероятно, я сказал бы, что демократия должна вернуться к корням: дискуссия снова должна быть дискуссией, а не призывом цензурировать оппонентов, политическая борьба не может дегуманизировать соперника, потому что соперник - такой же человек, который по разным причинам имеет другое мнение. Анджей Дуда

Дуда так сладко пел в 2021 году что у некоторых слушателей даже извилины в струну вытянулись. Всех, кого успешно удалось окормить сказками про белого бычка, имперский орел взял под свое заботливое крыло. Плоть от плоти, Дуда и содержанки. Теперь становится понятно, кто им нашептывал про необходимость люстраций в Беларуси и подталкивает завершить начатое.

Это продолжение охоты на ведьм. Сейчас создаются условия, чтобы можно было принимать всякие решения на грани закона. Даже в основании этого закона указывается, что существует русская угроза. Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша - Восток"

"Есть, допустим, 26-я статья Уголовного кодекса Республики Польши, когда можно нарушать закон, если мы сохраняем добро побольше. Исходя из этого, мы сейчас пытаемся создать такую обстановку угрозы, при которой сможем нарушать законы или, например, принять закон о люстрации чиновников. И все это обосновывается одним общим знаменателем - русская угроза. Вот это и есть охота на ведьм", - пояснил политолог.