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К завершению конфликта в Украине складывается несколько предпосылок: накопилась усталость обеих сторон, усилилась интенсивность дипломатических контактов и открывается окно возможностей на международных площадках. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси, кандидат политических наук Николай Веремеев в "Актуальном интервью".

Первая предпосылка, как отметил он, это то, о чем говорил Президент Беларуси Александр Лукашенко на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности. "Накопилась определенная усталость у обеих сторон. Мы не говорим сейчас о каких-то экономических ресурсах и так далее. Это понятно. Но усталость зреет, это чувствуется", - отметил кандидат политических наук.

quote Во-вторых, интенсивность дипломатических контактов в последнее время усилилась. Это связано и с перемещением американских переговорщиков, которые курсируют между сторонами, и с усиление обсуждения этой темы в кулуарах и на разных площадках. Николай Веремеев

Третьим фактором он назвал предстоящие международные мероприятия. "В ближайшее время открывается окно возможностей, связанное с тем, что намечается ряд важных и знаковых международных мероприятий, где можно обсудить будущую коллективную безопасность, вопросы, связанные с архитектурой международных отношений после завершения этого конфликта. Я имею в виду саммит АТЭС, который пройдет ближе к концу ноября, встречу G20 во Флориде в середине декабря. Там как раз-таки встречаются лидеры, и в средствах массовой информации сейчас идет активное обсуждение того, что высока вероятность встречи Трампа, Путина и Си Цзиньпина в Китае, где они смогли бы определить направления дальнейшего сотрудничества, связанного с глобальными проблемами безопасности", - подчеркнул Николай Веремеев.

Он также обратил внимание, что все это происходит на фоне избирательных кампаний. "В Соединенных Штатах прошли промежуточные выборы в Конгресс, где республиканцы потерпели поражение. Грядут выборы 2027 года в европейских странах. Во многих из них планируются масштабные выборы, от которых будет очень многое зависеть. Мне кажется, поэтому как раз-таки европейцы могут быть заинтересованы в том, чтобы как-то закрыть тему Украины. Поскольку тема, связанная с ухудшением экономической ситуации в европейских странах, во многом имеет свои корни именно в кризисе в Украине", - заключил кандидат политических наук.

Таким образом, по оценке Николая Веремеева, сочетание усталости сторон, активизации дипломатии и предстоящих международных саммитов создает предпосылки для продвижения к завершению конфликта в Украине.