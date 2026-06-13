Окно возможностей или ловушка? Впустят ли Армению в Евросоюз на самом деле

Парламентские выборы в Армении, состоявшиеся 7 июня, обсуждаются далеко за пределами страны. Резкий поворот Еревана в сторону Европейского Союза, отказ от евразийской интеграции и стратегия "Новая Армения" - эти вопросы оказались в центре внимания международных аналитиков.

О том, почему Николу Пашиняну пришлось менять курс, какую роль в армянской политике играют внешние игроки и выдержит ли экономика страны амбиции политиков, рассказал директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко в "Актуальном интервью".

Стратегия Пашиняна: от миацум к "Новой Армении"

Наблюдаемая сегодня в Армении внешнеполитическая переориентация - это не спонтанное решение, а новая стратегия премьер-министра Никола Пашиняна, в которой он вынужден жить и действовать. Долгое время Армения жила совершенно другой идеологией - миацум, то есть единение с Нагорным Карабахом. Однако после событий 2020 и 2023 годов стало очевидно: необходима новая стратегия.

"Новая стратегия имеет название "Новая Армения" либо "Новая жизнь". Именно в этой стратегии необходимо получить большинство поддержки населения. Что и привело к внеочередным парламентским выборам", - пояснил эксперт.

Никита Беленченко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5b8f8e2-ea84-43cb-9ced-5dc57abc8ca7/conversions/ecb5bef7-f5bf-4989-ae5a-7ea7bcfa8999-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5b8f8e2-ea84-43cb-9ced-5dc57abc8ca7/conversions/ecb5bef7-f5bf-4989-ae5a-7ea7bcfa8999-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5b8f8e2-ea84-43cb-9ced-5dc57abc8ca7/conversions/ecb5bef7-f5bf-4989-ae5a-7ea7bcfa8999-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5b8f8e2-ea84-43cb-9ced-5dc57abc8ca7/conversions/ecb5bef7-f5bf-4989-ae5a-7ea7bcfa8999-xl-___webp_1920.webp 1920w

Речь идет не столько о борьбе кандидатур или избирательных кампаний, сколько о борьбе внешнеполитического курса Армении. При этом большинство населения пока не поддерживает те изменения, о которых заявляет Пашинян. Более того, он лишь заявляет, предметных шагов по их реализации пока нет.

Внешний фактор: Макрон как хозяин вечеринки

Особое внимание было уделено роли внешних игроков, в частности Франции. На последнем собрании Европейского политического сообщества в Ереване Эммануэль Макрон вел себя как хозяин мероприятия, а Пашинян выглядел скромным гостем.

"Отчасти он и был хозяином этой вечеринки, потому что создание Европейского политического сообщества - это его инициатива, и он вынужден в этой инициативе жить. Более того, он прекрасно понимает, что именно эта инициатива помогает ему оставаться на плаву", - отметил Никита Беленченко.

Президент Франции и премьер-министр Армении news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6a2ab98-4447-4bdf-b245-81362064cea4/conversions/61630e03-e07e-41a7-b853-4a9ad26e3b95-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6a2ab98-4447-4bdf-b245-81362064cea4/conversions/61630e03-e07e-41a7-b853-4a9ad26e3b95-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6a2ab98-4447-4bdf-b245-81362064cea4/conversions/61630e03-e07e-41a7-b853-4a9ad26e3b95-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6a2ab98-4447-4bdf-b245-81362064cea4/conversions/61630e03-e07e-41a7-b853-4a9ad26e3b95-xl-___webp_1920.webp 1920w

Влияние внешних сил огромно: не столько Франции, сколько всего Европейского Союза и Запада в целом. Франция пытается занять лидирующие позиции, лоббирует интересы Армении на уровне ЕС, помогает проводить законодательные изменения. При этом критика предвыборной кампании и результатов выборов со стороны европейских наблюдательных миссий минимальна.

США vs ЕС: конфликт интересов

Обсуждалась возможная аналогия с ситуацией в Венгрии, где приезд представителя США (Джей Ди Вэнса) и поддержка Виктора Орбана не помогли последнему выиграть выборы. Однако, как подчеркнул эксперт, в Армению приезжал не Вэнс, а Марко Рубио, который заключил совершенно иные соглашения.

"Главная стратегия Соединенных Штатов - это не политическая поддержка Армении, а экономические преференции и получение их в перспективе хотя бы в ближайшие 5-10 лет. Ключевое соглашение, подписанное в результате 40-минутного визита в Армению, - это соглашение по редкоземельным металлам. Армения продает свои запасы, либо предоставляет их Соединенным Штатам, и США получают право на их разработку", - рассказал аналитик.

При этом США не согласны с курсом Европейского Союза по Армении, здесь есть определенный конфликт интересов, который не идет на руку армянскому населению. Как в Венгрии, так и в Армении общество не согласно с внешним навязыванием политического курса, что автоматически вызывает отторжение. Этим отчасти объясняется снижение поддержки правящей партии с прежних 80 % до едва ли 50 %.

Окно возможностей для вступления в ЕС: иллюзия или реальность?

Обсуждался вопрос, открыто ли сегодня для Еревана окно возможностей по вступлению в Европейский Союз, учитывая, что в Брюсселе всерьез говорят о расширении на 10-15 новых членов.

"Возможность всегда есть, но вряд ли эта возможность будет означать вступление в Европейский Союз. Вполне возможно, что это новое обещание - ассоциированный член, либо страна-кандидат, либо какой-то новый статус, например, партнер", - поделился мнением Никита Беленченко.

Главное условие - отказ от поддержки со стороны России, изменение политического курса в отношении Москвы. С этим уже столкнулись Сербия, Молдова и Грузия: если эти страны проводят реформы, невыгодные ЕС, их вступление автоматически отодвигается на 5-10 лет. С этим же столкнется и Армения.