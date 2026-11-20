Во Франции на улицы снова вышли пенсионеры. 19 ноября многотысячный марш протеста прошел по центру Парижа.

Около 10 тыс. человек, организованных крупнейшими профсоюзами, прошли от вокзала Монпарнас к Дому инвалидов.

Поводом стали планы правительства урезать социальные гарантии и пересмотреть налоговые льготы в бюджете на 2027 год. Пожилые французы требуют повысить пенсии на 10 % (минимум до 2 тыс. евро) и жалуются, что из-за инфляции им все труднее сводить концы с концами.

"Что по-настоящему возмутительно - правительство запускает руку в те деньги, которые мы откладывали, пока работали и платили взносы в пенсионные фонды, а теперь еще пытается читать нам нотации", - отметил участник протеста Ален.

"Я считаю, что президент Макрон лгал нам, манипулировал нами и продолжает отказываться облагать налогами по-настоящему богатых, в стране есть люди с огромными состояниями", - заявила участница протеста Анник.

Кроме того, протестующие требуют сохранить налоговый вычет в 10 % и обеспечить нормальный доступ к медицине.

Примечательно, что пока президент Макрон на саммитах в Европе обещает новые миллиарды на военные нужды, у себя дома власти предлагают пожилым людям затянуть пояса.