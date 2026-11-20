Около 10 тыс. французских пенсионеров прошли маршем по центру Парижа
Во Франции на улицы снова вышли пенсионеры. 19 ноября многотысячный марш протеста прошел по центру Парижа.
Около 10 тыс. человек, организованных крупнейшими профсоюзами, прошли от вокзала Монпарнас к Дому инвалидов.
Поводом стали планы правительства урезать социальные гарантии и пересмотреть налоговые льготы в бюджете на 2027 год. Пожилые французы требуют повысить пенсии на 10 % (минимум до 2 тыс. евро) и жалуются, что из-за инфляции им все труднее сводить концы с концами.
"Что по-настоящему возмутительно - правительство запускает руку в те деньги, которые мы откладывали, пока работали и платили взносы в пенсионные фонды, а теперь еще пытается читать нам нотации", - отметил участник протеста Ален.
"Я считаю, что президент Макрон лгал нам, манипулировал нами и продолжает отказываться облагать налогами по-настоящему богатых, в стране есть люди с огромными состояниями", - заявила участница протеста Анник.
Кроме того, протестующие требуют сохранить налоговый вычет в 10 % и обеспечить нормальный доступ к медицине.
Примечательно, что пока президент Макрон на саммитах в Европе обещает новые миллиарды на военные нужды, у себя дома власти предлагают пожилым людям затянуть пояса.