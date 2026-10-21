Около 15 млн жителей Польши живут ниже уровня социального минимума

Как сообщает TVP Info, в Польше разгорается глубокий социальный кризис. Почти 40 % населения, а это около 15 млн поляков, сегодня выживают ниже уровня социального минимума, испытывая трудности даже с покрытием базовых потребностей.

Доля граждан за порогом бедности и вовсе подскочила более чем в три раза - до 8 %. При этом крайняя нищета, когда доходов не хватает даже на пропитание, напрямую затронула 2 млн человек.

Издание подчеркивает, все отчеты чиновников о росте средних доходов сейчас не выдерживают никакой критики, поскольку реальные расходы простых семей растут гораздо быстрее зарплат.