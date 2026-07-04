Около 15 тыс. немцев вышли на акцию протеста против съезда партии АдГ

В немецком Эрфурте накалились страсти перед съездом партии "Альтернатива для Германии". Около 15 тыс. человек собрались у конференц-центра, где пройдет мероприятие, и перекрыли ключевые автомагистрали.

Многих делегатов пришлось доставлять к месту проведения на автобусах. Для обеспечения порядка привлекли усиленные наряды полиции, включая подкрепления из других регионов страны. В итоге полиция стала оттеснять противников АдГ от места проведения съезда, нанося удары протестующим.

Демонстранты недовольны растущим рейтингом "Альтернативы" - он достигает 29 %, опережая консервативный блок ХДС/ХСС под руководством канцлера Фридриха Мерца - у него всего 22 %.

Аналитики отмечают, что АдГ может закрепить свои позиции на предстоящих региональных выборах в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге-Передней Померании. Победа в восточных землях станет трамплином для выхода партии на федеральный уровень.