Около 2,5 тыс. литовцев подали многомиллионный иск к государству

Литовцы подают в суд на государство. Поводом стала масштабная утечка персональных данных из Центра регистров. Юристы утверждают, что ведомства, отвечающие за хранение персональных данных, в том числе Минюст, не исполнили свои прямые обязанности.

К коллективному заявлению присоединились около 2,5 тыс. человек, а общая сумма иска превысила 12 млн евро. На каждого заявителя юристы требуют выплатить 5 тыс. евро компенсации. Всего из Центра регистров были похищены более 600 тыс. записей с персональной информацией. Подключения происходили через взломанные учётные записи сотрудников Департамента миграции.