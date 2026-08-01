Около 500 мигрантов пытались проникнуть в испанскую Мелилью

В ночь на 1 августа в Испании снова было неспокойно. Примерно полтысячи мигрантов пытались проникнуть в Мелилью. Во время еще одной попытки перелезть через забор несколько мигрантов забросали силовиков камнями, те в ответ применили слезоточивый газ. Очевидцы сообщают, что звучали взрывы.

Тем временем продолжает расти число жертв в Сеуте. На данный момент известно, что погиб 61 человек. Также сообщается, что более 50 тыс. нелегальных мигрантов вернулись в Марокко.

На фоне миграционного кризиса Италия в одностороннем порядке приостановила действие Шенгенской зоны свободного передвижения с Испанией. Закрыты морская и воздушная границы. Франция размещает на рубежах военных и самолеты. Португалия также усилит контроль на границе на фоне ситуации с массовой миграцией в Сеуту.

Недовольны положением дел и сами испанцы. Сотни человек вышли на акции протеста в Мадриде.