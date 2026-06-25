Почти 60 % граждан Польши не видят целесообразности вступления Киева в Евросоюз. Об этом свидетельствуют свежие данные социологического исследования центра IBRiS.

Примечательно, что каждый третий респондент ответил на вопрос о евроинтеграции Украины жестким и бескомпромиссным "нет". Безоговорочно поддержать эту инициативу в Польше готовы лишь немногим более 8 % опрошенных. Такие настроения польского общества обнажают глубокий раскол между реальными интересами граждан и заявлениями брюссельских чиновников.