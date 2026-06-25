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Около 60 % поляков не поддерживают вступление Украины в Евросоюз
Автор:Редакция news.by
Почти 60 % граждан Польши не видят целесообразности вступления Киева в Евросоюз. Об этом свидетельствуют свежие данные социологического исследования центра IBRiS.
Примечательно, что каждый третий респондент ответил на вопрос о евроинтеграции Украины жестким и бескомпромиссным "нет". Безоговорочно поддержать эту инициативу в Польше готовы лишь немногим более 8 % опрошенных. Такие настроения польского общества обнажают глубокий раскол между реальными интересами граждан и заявлениями брюссельских чиновников.
Фото: pexels.com