Около 7 тыс. человек погибли во Франции из-за аномальной жары

Разрушительная аномальная жара в Европе унесла тысячи жизней. К концу июля только во Франции зарегистрировали около 7 тыс. случаев избыточной смертности.

По заявлению министра здравоохранения страны, окончательные данные по итогам нескольких экстремальных волн тепла будут сформированы в ближайшие недели.

Основными жертвами стихии становятся одинокие пожилые люди в мегаполисах. Нынешнее лето уже называют одним из самых смертоносных в истории европейских метеонаблюдений.