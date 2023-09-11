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Около 100 беженцев в Пшемысле объявили голодовку и требуют прекратить насилие

Стало известно, что около сотни беженцев в миграционном центре в Пшемысле объявили голодовку. Формальный повод - попытка самоубийства мигранта из-за невыносимых условий.

Голодающие выдвинули более десятка требований руководству центра. Среди основных - прекратить вербальное, психологическое и физическое насилие, включая избиение и применение электрошокера. Мигранты также просят прекратить использовать номера вместо имен и фамилий. Подобная практика, кстати, применялась в фашистских концлагерях.

Протестующие также добиваются отмены депортации в страны, где идут вооруженные конфликты и гражданские войны.

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